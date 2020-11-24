محاكمة سائق جرار دهس شابًا فى البدرشين

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، قائد جرار زراعى لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بدهس شاب والتسبب في وفاته في مركز البدرشين.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.