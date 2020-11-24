رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة سائق جرار دهس شابًا فى البدرشين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:11 م
محكمة
محكمة
ندى حمدي
طباعة
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، قائد جرار زراعى لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بدهس شاب والتسبب في وفاته في مركز البدرشين.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

إلغاء الدراسة وكورونا الوزير.. تفاصيل 3 شائعات لاحقت «التعليم»

الصور

image description

محافظ دمياط تلزم شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات البيئية

image description

عمليات «مستقبل وطن»: ارتفاع معدلات الإقبال باللجان الانتخابية فى أسيوط

image description

«أسيوط»: تنفيذ مشروعات رصف بـ360 مليونًا بقرى ومراكز المحافظة

image description

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

image description

«الشناوي» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط

الأكثر قراءة

إلغاء الدراسة وكورونا الوزير.. تفاصيل 3 شائعات لاحقت «التعليم»

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
ثروت الخرباوي
الحرب العالمية النفسية
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
المزيد

الثقافة

مناقشة «حلقات زحل» بالمركز الثقافي الألماني الخميس

دار العين تطرح رواية «خبايا اللال» لـ الإماراتية وداد خليفة

افتتاح معرض «مقدمة» للفنان أحمد جعفري بجاليري سفر خان

«خبايا وأسرار الفراعنة».. كتاب لـ محمد زيد الشوابكة في معرض الكتاب