«انفضوا من حوله».. استقالة مستشار الرئيس التركى

أعلن عضو المجلس الاستشاري الرئاسي التركي بولنت أرينتش، استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جراء تصريحاته الأخيرة التي طالب خلالها بالإفراج عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون أردوغان، لافتًا إلى أن الأكراد أكثر الفئات المضطهدة في تركيا.وكان مستشار أردوغان، قد أعرب عن دهشته من اعتقال النظام لرجل الأعمال التركي عثمان كافالا منذ 3 سنوات، موضحًا أنه قرأ لائحة اتهامه، ولا يجد مبررًا لاعتقاله.وقال مستشار أردوغان، فى بيان نشره على تويتر، إن حديثه عن السياسيين المعتقلين جرى تحريفه وفهمه فهمًا خاطئًا، وخشي أن تستغل تصريحاته لإعاقة جهود الإصلاح، على حد قوله.وأوضح بولنت أرينتش، أنه نقل الاستقالة إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، موضحًا أن الرئاسة التركية رحبت بالقرار واعتبرته مناسبًا للظروف التي تمر بها البلاد.