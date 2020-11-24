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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيسي يكلف بنقل سكان عقار كرموز المائل إلى «بشاير الخير»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:28 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، سكان عقار كرموز المائل بحى غرب الإسكندرية، المقيمين بمدرسة كرموز الإعدادية بنات بنطاق الحى.

والتقى محافظ الإسكندرية الأهالي المتضررين من العقار المائل، والذي تم إخلاؤهم للاستماع إلى شكواهم، وتقديم كافة المساعدات المادية والعينية لرفع العبء عن كاهلهم.

وأكد الشريف أنه كان يتابع منذ ميل العقار كافة المشكلات التي تخص العقار والسكان، لتعويضهم على كافة الخسائر التي وقعت عليهم، حيث أنه يعلم جيدًا المعاناة التي يمرون بها.

وأضاف أنه تم رفع الشكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تابع الحدث بصفة مستمرة عن كثب، حيث أمر بتعويض الأسر المتضررة المتواجدة في العقار المائل، بتعويضات مادية وعينية بالإضافة إلى تقديم وحدات سكنية بديلة بمدينة "بشاير الخير3".

وأشار إلى أن العقار الكائن خلف العقار المائل سوف يتم دراسة وضعه من خلال لجنة هندسية وبحث حالة الأسر المقيمة في العقار لتقديم كافة الدعم لهم، لافتًا إلى أن شعب الإسكندرية يتقدم للرئيس السيسي بالشكر على اهتمامه الدائم بإنهاء كافة العقبات التي تواجه أهالي الإسكندرية وأهالي كرموز.

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