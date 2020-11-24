أنقذ سيدة من التحرش.. المؤبد لقاتل شهيد الشهامة بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل قتل شهيد الشهامة في البساتين وشرع في قتل شقيقه وهتك عرض مواطنة بالسجن المؤبد.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن الشربيني بعضوية المستشارين خالد عزت وشريف سلام وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.كشف قرار الإحالة قيام المتهم "علي.ا"، عاطل بقتل المجني عليه سيد طه عمدا مع سبق الإصرار وبباعث الانتقام بأن بيت النية وتفكر بروية في إزهاق الروح وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وما أن ظفر به حتي أشهر في مواجهته السلاح وبادر المجني عليه بطعنة استقرت بيده اليسري وعاجله بأخرى في مقتل "صدره" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابات أودت بحياته.وأضاف قرار الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه رمضان طه شقيق المجني عليه الأول عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعلي إثر تدخل الأخير للذود عن شقيقه سدد له طعنة بالوجه بذات السلاح الأبيض محدثا به إصابات إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.وأشار قرار الإحالة إلي قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها منيرة بشري بالقوة بأن قام بمعانقتها رغما عنها وتقبيلها وطالت يداه مواطن عفتها.استمعت النيابة العامة إلى أقوال منيرة بشري، أنها وحال سيرها بمنطقة البساتين بصحبتها نجلها فوجئت بالمتهم قادما في مواجهتها ويقوم بمعانقتها وتقبيلها والتطاول بيده لمواطن عفتها قاصدا من ذلك هتك عرضها عقب شل مقاومتها لتقييده يديها بيده الأخري وكونها لم تتمكن من منعه لهول صدمتها.وأضافت المجني عليها أنها استغاثت بالمارة حتى تدخلوا للحول بينهما وأولهم المجني عليه المتوفي سيد طه وشقيقه رمضان طه وحين ذلك غادرت محل الواقعة وعادت عقب ذلك بفترة وجيزة بصحبة شقيقها للوقوف علي شخص المتهم وما أن توصلت إلي بياناته فتوجهت إلي ديوان القسم لتحرير محضر بالواقعة وأثناء ذلك نمى إلي علمها نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليهما.