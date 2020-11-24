1123 إصابة جديدة و137 وفاة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و137 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني لإدارة الأزمات أن الأرقام الجديدة تأتي لترفع أعداد الإصابات الإجمالية إلى 559 ألفا و902 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و455 حالة منذ شهر مارس الماضي؛ بداية انتشار الوباء في البلاد.ولفت المركز إلى استمرار انخفاض أعداد المصابين الذين يتم علاجهم في المستشفيات؛ فقد وصل عدد أفراد هذه الشريحة من المرضى حاليًا إلى 5076 حالة، من بينها 1168 حالة في وحدات العناية المركزة.