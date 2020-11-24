عزيزة مريضة داء الفيل لـ السيسى: «انت قلب مصر ومكنتش أتوقع صوتى يوصلك» (فيديو)

وجهت السيدة عزيزة الشكر لرئيس الجمهورية، موضحة أنها لم تتوقع الاستجابة السريعة لحالتها وصرف مكافأة لها تقدر بـ10 آلاف جنيه، كما تم التوجيه بتقديم كل الدعم الطبي، نظرًا لسوء حالتها الصحية.وأشار محمود مجدي، شقيقها، أنهم لم يتوقعوا ما حدث، كما أعرب عن سعادته العارمة للاستجابة لحالة شقيقته وأنها سوف تشفي وتقوم برعاية أولادها، ووجه الشكر للرئيس السيسي، وقال: "السيسي قلب مصر ربنا يعادي اللى يعاديه".وأعلن محافظ المنوفية، عن صرف مكافأة للسيدة عزيزة تقدر بـ10 آلاف جنيه كما تم التوجيه بتقديم كل الدعم الطبي نظرا لسوء حالتها الصحية.وصرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لـ"الدستور"، بأنه تم التعامل مع حالة السيدة عزيزة بعد توجيه الرئيس السيسي ومحافظ المنوفية، وقامت مديرية الصحة بإرسال فريق طبي متكامل وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى مستشفى سرس الليان، وسيتم تقديم كل الدعم الطبي للحالة.وكانت قد تعرضت "عزيز محمد مجدي"، ربة منزل، والتي تبلغ من العمر 38 عاما، مات عنها زوجها، والذي كان يعمل باليومية، لجلطة مع إصابتها بداء الفيل".وقامت بتلقي العلاج لمدة ٦ سنوات إلى أن الظروف المالية اضطرتها إلى الخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس بين عائلتها برفقة 7 من الأسرة، واتخذت هي وأولادها الاثنان من الأرض فراشًا لهم.كبر جسمها حتى تخطي وزنها 300 كيلو نتيجة المرض النادر الذي أصابها وأصبحت معه لا تتحمل تكاليف العلاج، كما أنه يعيق حركتها وأصبحت عبئًا على أهلها.وأضافت عزيزة "أنها تحتاج لعمل عملية جراحية، وأنها لا تملك تكاليف العلاج، كما أنها أخرجت أولادها من التعليم وتكفل أبوها وشقيقها بتوفير طعامهم اليومي.وطالبت "عزيزة" الرئيس السيسي بالنظر لحالها ومساعدتها في محنتها، حتى تتمكن من تربية أبنائها الإثنين.