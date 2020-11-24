2292 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:18 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد اليوم، وسجلت الوزارة 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة- في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تماثل 2130 مصابًا للشفاء من كورونا، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وذكرت الوزارة- في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تماثل 2130 مصابًا للشفاء من كورونا، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا.