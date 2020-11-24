2292 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد اليوم، وسجلت الوزارة 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة- في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تماثل 2130 مصابًا للشفاء من كورونا، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا.