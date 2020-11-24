رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب

أدلى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، بصوته الانتخابي في انتخابات الإعادة لمجلس النواب ٢٠٢٠، والتي استمرت ليومين، وذلك بمقر لجنته الانتخابية رقم ١٧٤ بمدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر.ووجه عزيز دعوته لجميع منسوبي الجامعة، ومن لهم حق الانتخاب بضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية ومباشرة حقوقهم السياسية، مؤكدًا علي أهمية المشاركة السياسية الفاعلة في انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة الحق الدستوري الذي كفلته الدولة لكل مواطن، مما ينعكس على تنمية الوطن والحفاظ علي مكتسباته.ووجه "عزيز "رسالة شكر وتقدير لرجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية، مشيدًا بدورهم في تنظيم العملية الانتخابية وتأمينها، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مطبقة للوقاية من فيروس كورونا.وانطلق في التاسعة، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.