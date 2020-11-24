إغلاق سناتر تعليمية بحي حلوان

نفذ حي حلوان أمرًا بغلق عدد ٢ سناتر تعليمية مخالفة للإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالعنوان ٣٢ برج المحبة بشارع مصطفي المراغي شارع رياض، وشارع ٣٤ شارع حيدر شارع مصطفي المراغي بحلوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.كما قام حى حلوان بحملة إشغالات تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وناهد عبدالكريم، سكرتير حي حلوان، والأجهزة المعنية، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارع منصور وشارع حيدر وشارع مصطفي المراغي، وامتداد شارع منصور وبميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.جاءت الأعمال تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.