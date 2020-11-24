كورونا يغلق مديرية النقل في بيت لحم

على خطى مديرية الحكم المحلى فى سفليت، أصدر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإغلاق مديرية النقل والمواصلات في المحافظة، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا.وأفاد حميد، في بيان له، بأنه تقرر إغلاق المديرية حتى مساء غدٍ الأربعاء، لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات اللازمة، للحد من انتشار الفيروسن وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وكان محافظ سفليت أعلن، مساء أمس الإثنين، عن إغلاق مديرية الحكم المحلى فى سفليت بسبب انتشار فيروس كورونا.