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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السعودية تسجل 252 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 335.7 ألف حالة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:04 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 335 ألفا و741 حالة، من بينها 5 آلاف و619 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 743 حالة حرجة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه جرى تسجيل 495 حالة تعاف جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 344 ألفا و311 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و811 حالة بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 55 ألفا و276 فحصا مخبريا جديدا.

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