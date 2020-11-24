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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رابع هزة أرضية تضرب ولاية سكيكدة الجزائرية خلال 3 أيام

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:32 م
جريدة الدستور
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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية سكيكدة الجزائرية (شمال شرق)، لتعد رابع هزة أرضية تضرب الولاية ذاتها خلال 3 أيام.

وحسب مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، فإن مركز الهزة كان على بعد 11 كلم جنوب غرب الحروش بولاية سكيكدة.

وتعد هذه الهزة هي الرابعة من نوعها خلال 3 أيام، حيث شهدت سكيكدة أول أمس الأحد هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 5.2 و3.9 درجة بمقياس ريختر على التوالي، وتسببتا في أضرار مادية بالمنازل والمنشآت، بالإضافة إلى هزة أخرى أمس الاثنين بلغت قوتها 3.4 درجة بمقياس ريختر.

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