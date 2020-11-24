بوتين يعرب عن امتنانه للسعودية لدورها في ضمان استقرار سوق الطاقة

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنان بلاده للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على التعاون الفعال من خلال صيغة "أوبك +"، وإسهامها في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.وقال بوتين- خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء: "تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فعال من خلال صيغة (أوبك +)، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".وأضاف: "نحن ممتنون جدًا لصاحب الجلالة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على التعاون في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم".يُذكر أن دول تحالف منتجي النفط "أوبك+"، على رأسها روسيا والمملكة العربية السعودية، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات بـ9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الجاري.