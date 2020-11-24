«عبدالعال» ينعى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:59 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قاسم عوض، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المشرف على قطاع الأخبار وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس التحرير.
وقال رئيس مجلس النواب في نعيه "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".
وقال رئيس مجلس النواب في نعيه "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".