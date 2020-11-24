«عبدالعال» ينعى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قاسم عوض، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المشرف على قطاع الأخبار وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس التحرير.وقال رئيس مجلس النواب في نعيه "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".