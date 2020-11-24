رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

تفقد المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس النواب بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقرات اللجان الانتخابية لمتابعة سير عملية الاقتراع في جولة الإعادة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.وتفقد رئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس النواب بأسيوط، لجان مدرسة عصمت عفيفي وبدر للغات والفاروق ومركز شباب الفتح.وأكد "السمان"، أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة تسير بشكل طبيعي دون أى معوقات تعوق العملية الانتخابية؛ موضحًا أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمنى في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.