محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة سوق التونسى القديم (صور)

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة التي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية.وأكد محافظ القاهرة، أن سوق التونسي القديم الذي يضم 5 أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة، ما يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد تفقد، أعمال نقل وتسكين الباعة بسوق التونسى الجديد بالبساتين بالتزامن مع إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالي وحضاري.وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى.