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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

483 وفاة و13721 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:45 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 483 حالة وفاة و13721 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله الجمهورية الإسلامية في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 880 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 45 ألفا و738 حالة.

وأشارت إلى أن 5824 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 617 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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