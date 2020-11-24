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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا: الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأخطائه

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:44 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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وجه مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي اليوم الثلاثاء، العديد من الاتهامات إلى الاتحاد الأوروبي، وحسب قوله إن أنقرة تتوقع من الاتحاد الأوروبي "الاعتراف بأخطائه" و"فهم القيمة التي ستضيفها عضوية تركيا إلى الاتحاد".

وجاءت تصريحاته بعد أن استدعت الحكومة التركية يوم أمس الاثنين، مبعوثي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا، للاحتجاج على محاولة ألمانية لتفتيش سفينة شحن تركية بحثًا عن شحنة أسلحة مشتبه بها إلى ليبيا، وفقًا لما أوردته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وقال جاويش أوغلو في كلمته أمام الجمعية الوطنية التركية: "تركيا ستبذل الجهود اللازمة لتطوير علاقتها مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن في الولايات المتحدة".

وأوضح أن بلاده ستسعى إلى تحريك العلاقات مع الولايات المتحدة في اتجاه إيجابي، على أساس المصالح الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل تركيا فيه استفزازاتها في المتوسط، وتصعيد التوترات وحدة الخلاف مع دول الاتحاد الأوروبي.

فيما كان قد تم تداول مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهو يهاجم أردوغان ويدعم فيه المعارض التركية للإطاحة بأردوغان، والذي وصفه بـ "المستبد".

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