الصين: قلقون حيال الأوضاع في إثيوبيا
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:35 م
أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن قلقها حيال التطورات الأخيرة للأوضاع في إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تأثير الصراع في إثيوبيا على بعض الصينيين هناك - إن "إثيوبيا شريك تعاوني مهم للصين في أفريقيا. نشعر بالقلق إزاء تطورات الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، ونأمل أن يتحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هناك".
وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشركات الصينية في إثيوبيا تتواجد في مناطق النزاع هناك. وبمساعدة الأطراف المعنية في إثيوبيا، جرى إجلاء المواطنين الصينيين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تأثير الصراع في إثيوبيا على بعض الصينيين هناك - إن "إثيوبيا شريك تعاوني مهم للصين في أفريقيا. نشعر بالقلق إزاء تطورات الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، ونأمل أن يتحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هناك".
وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشركات الصينية في إثيوبيا تتواجد في مناطق النزاع هناك. وبمساعدة الأطراف المعنية في إثيوبيا، جرى إجلاء المواطنين الصينيين".