رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد استجابة الرئيس لاستغاثتها.. من هي «عزيزة» المصابة بـ«داء الفيل»؟

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:34 م
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
فى استجابة إنسانية سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة المواطنة "عزيزة" المصابة بـ "داء الفيل"، تم نقل المواطنة لتلقى العلاج المناسب لها، حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعلاج السيدة عزيزة، التى تبلغ من العمر ٣٨ عاما، وتعانى من السمنة المفرطة حيث يزيد وزنها عن ٣٠٠ كجم على نفقة الدولة، ووجه الرئيس السيسى، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للسيدة عزيزة وأسرتها.

وفى هذا السياق ترصد « الدستور» أبرز المعلومات عن حالة السيدة عزيزة.

- تبلغ من العمر 38 عامًا ووزنها 300 كجم.

- تعول ٣ أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

- قامت بإخراج أبنائها من التعليم لأنها لا تملك المال للصرف عليهم.

- تحصل على معاش تكافل وكرامة.

- طريحة الفراش طوال الوقت ولا تستطيع الحركة.

- مصابة دائمًا بارتفاع درجات الحرارة ويصعب عليها الحركة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تؤكد حرص السيسي على تقديم الدعم لجميع الأشقاء الأفارقة

تعرف على سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 24-11-2020

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصور

image description

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

image description

«الشناوي» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط

image description

أمين «مستقبل وطن» يشيد بالإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية في أسيوط

image description

انطلاق مبادرة «كلنا معاك» لطلاب «الخدمة الاجتماعية» للتوعية بكورونا

image description

«التغذية العلاجية» دورة تدريبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
المزيد

الثقافة

نهلة أبو العز:«حكايات حارتنا» شجعتني علي الكتابة

صدور «النبيذة» في طبعة مصرية عن هيئة قصور الثقافة

افتتاح «مقدمة» المعرض الأول للفنان أحمد جعفري

احتفالية «أون لاين» للمركز الثقافي الروسي للمنتدى الدولي للشباب