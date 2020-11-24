بعد استجابة الرئيس لاستغاثتها.. من هي «عزيزة» المصابة بـ«داء الفيل»؟

فى استجابة إنسانية سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة المواطنة "عزيزة" المصابة بـ "داء الفيل"، تم نقل المواطنة لتلقى العلاج المناسب لها، حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعلاج السيدة عزيزة، التى تبلغ من العمر ٣٨ عاما، وتعانى من السمنة المفرطة حيث يزيد وزنها عن ٣٠٠ كجم على نفقة الدولة، ووجه الرئيس السيسى، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للسيدة عزيزة وأسرتها.وفى هذا السياق ترصد « الدستور» أبرز المعلومات عن حالة السيدة عزيزة.- تبلغ من العمر 38 عامًا ووزنها 300 كجم.- تعول ٣ أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.- قامت بإخراج أبنائها من التعليم لأنها لا تملك المال للصرف عليهم.- تحصل على معاش تكافل وكرامة.- طريحة الفراش طوال الوقت ولا تستطيع الحركة.- مصابة دائمًا بارتفاع درجات الحرارة ويصعب عليها الحركة.