ضبط 5 أطنان مواد كيماوية بمصنع يعمل دون ترخيص بمدينة سرس الليان

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، بالتنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك، حملة موسعة استهدفت من خلالها المرور على بعض محال ومصانع الأعلاف والمبيدات والمخصبات الزراعية.وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة، بأن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص بمدينة سرس الليان، يقوم بإعادة تعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ5 أطنان تقريبا من المواد الكيميائية مجهولة المصدر وتحت أسماء وهمية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم (1121) جنح أمن دولة، وإحالة الموضوع إلى النيابة لإعمال شئونها.وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق، وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمي الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلًا عن الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكدًا تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.