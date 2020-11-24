رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان مواد كيماوية بمصنع يعمل دون ترخيص بمدينة سرس الليان

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:17 م
مواد كيماوية
مواد كيماوية
ولاء القاضى
طباعة
شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، بالتنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك، حملة موسعة استهدفت من خلالها المرور على بعض محال ومصانع الأعلاف والمبيدات والمخصبات الزراعية.

وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة، بأن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص بمدينة سرس الليان، يقوم بإعادة تعبئة وخلط الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ5 أطنان تقريبا من المواد الكيميائية مجهولة المصدر وتحت أسماء وهمية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم (1121) جنح أمن دولة، وإحالة الموضوع إلى النيابة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق، وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمي الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلًا عن الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكدًا تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.

موضوعات متعلقة

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

مصادر: التحفظ على أموال معتز مطر ومحمد ناصر وهشام عبدالحميد و282 إخوانيا

«الصحة» تؤكد حرص السيسي على تقديم الدعم لجميع الأشقاء الأفارقة

الصور

image description

محافظ دمياط تلزم شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات البيئية

image description

عمليات «مستقبل وطن»: ارتفاع معدلات الإقبال باللجان الانتخابية فى أسيوط

image description

«أسيوط»: تنفيذ مشروعات رصف بـ360 مليونًا بقرى ومراكز المحافظة

image description

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط يتفقد اللجان ويتابع عملية الاقتراع

image description

«الشناوي» يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بأسيوط

الأكثر قراءة

إلغاء الدراسة وكورونا الوزير.. تفاصيل 3 شائعات لاحقت «التعليم»

الحكومة تنفي تخفيض دعم البطاقات التموينية في ديسمبر

ما هو سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

نص قرار إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك (مستند)

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
ثروت الخرباوي
الحرب العالمية النفسية
ليلى نجاتى
مأساة أبناء أساتذة الجامعة مع المعاش
المزيد

الثقافة

دار العين تطرح رواية «خبايا اللال» لـ الإماراتية وداد خليفة

افتتاح معرض «مقدمة» للفنان أحمد جعفري بجاليري سفر خان

«خبايا وأسرار الفراعنة».. كتاب لـ محمد زيد الشوابكة في معرض الكتاب

رئيس اتحاد الناشرين يكشف كواليس تأجيل معرض الكتاب وكيفية تعويض دور النشر