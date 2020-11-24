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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: تلقينا 2.5 مليون طلب تصالح حتى الآن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:53 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حتي الآن حوالي 2.5 مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء محمود شعراوي إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

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