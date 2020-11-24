غدًا.. مصر للطيران تسير 38 رحلة بمطار القاهرة

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الأربعاء، 38 رحلة جوية، لنقل أكثر من 4300 راكب من مختلف الجنسيات.ومن المقرر تسيير الرحلات إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، الدمام، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، الرياض، عمان، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات التابعة للمطار، وفقا لتوصيات وتعليمات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، فى ظل الظروف الصحية الصعبة التى يشهدها العالم حاليًا جراء استمرار انتشار وتفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.