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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» توضح إجراءات حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:31 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أعلنت وزارة الهجرة، عبر موقعها الرسمي، الإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته.
وأوضحت الوزارة، أن إرشادات الطلب هي:
- يقدم هذا الطلب من المصري الذي سبق له الهجرة، وأن إجراءات هجرته ما زالت سارية بغرض استخدام هذه الشهادة لأي جهة داخل أو خارج البلاد.
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة:
- جواز السفر المصري السابق المدون به خاتم الهجرة.
- سند الهجرة ساري (إقامة دائمة، جواز السفر الأجنبي).
- بطاقة الرقم القومي السارية.

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