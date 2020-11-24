«الهجرة» توضح إجراءات حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:31 م
وفاء عليطباعة
أعلنت وزارة الهجرة، عبر موقعها الرسمي، الإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته.
وأوضحت الوزارة، أن إرشادات الطلب هي:
- يقدم هذا الطلب من المصري الذي سبق له الهجرة، وأن إجراءات هجرته ما زالت سارية بغرض استخدام هذه الشهادة لأي جهة داخل أو خارج البلاد.
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة:
- جواز السفر المصري السابق المدون به خاتم الهجرة.
- سند الهجرة ساري (إقامة دائمة، جواز السفر الأجنبي).
- بطاقة الرقم القومي السارية.
وأوضحت الوزارة، أن إرشادات الطلب هي:
- يقدم هذا الطلب من المصري الذي سبق له الهجرة، وأن إجراءات هجرته ما زالت سارية بغرض استخدام هذه الشهادة لأي جهة داخل أو خارج البلاد.
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة:
- جواز السفر المصري السابق المدون به خاتم الهجرة.
- سند الهجرة ساري (إقامة دائمة، جواز السفر الأجنبي).
- بطاقة الرقم القومي السارية.