«الهجرة» توضح إجراءات حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته

أعلنت وزارة الهجرة، عبر موقعها الرسمي، الإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته.

وأوضحت الوزارة، أن إرشادات الطلب هي:

- يقدم هذا الطلب من المصري الذي سبق له الهجرة، وأن إجراءات هجرته ما زالت سارية بغرض استخدام هذه الشهادة لأي جهة داخل أو خارج البلاد.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة:

- جواز السفر المصري السابق المدون به خاتم الهجرة.

- سند الهجرة ساري (إقامة دائمة، جواز السفر الأجنبي).

- بطاقة الرقم القومي السارية.

