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مصر

تعرف على الضوابط الخاصة بالفنادق لاستئناف السياحة إلى مصر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:12 ص
الضوابط الخاصة بالفنادق
الضوابط الخاصة بالفنادق
فاتن غلاب
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كشف الدليل الاسترشادى لوزارة السياحة، والذي صدر اليوم، أهم الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية، والمطارات، وشركات الطيران المصرية، والمواقع الأثرية، والمتاحف، ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإرشادات حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب اعتبارا من 1 سبتمبر 2020، سواء بر ًا أو بحر ًا أو جو ًا، دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية.

كما تم السماح للركاب القادمين إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بعمل التحليل فور وصولهم الى تلك المطارات، وذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء التحليل، مقابل سداد مبلغ 30 دولار أمريكى أو ما يعادلها.

وتم بتاريخ 16 سبتمبر 2020 استثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، حيث يتم السماح لهم بتقديم شهادة تفيد إجراء تحليل PCR (بنتيجة سلبية) قبل 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، وذلك نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويتم السماح للركاب الذين قاموا بعمل تحليل الـPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بالتوجه إلى الفندق محل الإقامة حتى ظهور نتيجة التحليل، وفي حالة وجود نتيجة إيجايية يقوم الفندق بنقل النزيل المصاب إلى المكان المخصص للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد، مع تحمل الفندق تكلفة الإقامة والإعاشة للسائح المصاب.

وتضمن الدليل، أيضًا بعض الإرشادات على متن الطائرة، والتي جاءت على النحو التالي:
▪ تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.
▪ ارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة).
▪ تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.
▪ توفير Universal Protection Kit تحتوى على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.
▪ حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة.
▪ تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها (الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة).
▪ تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

وتم إعداده هذا الدليل بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية ابتداء من اول سبتمبر وتتضمن الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر.

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