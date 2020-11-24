قبل تنصيبه.. تحذيرات «صحفية» لـ بايدن من قطر

مع اقتراب التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي الديمقراطي الجديد جو بايدن، وتولي مهام منصبه داخل أروقة البيت الأبيض، توالت الصحافة الدولية في التساؤل حول مستقبل العلاقات الأمريكية القطرية، في العديد من الملفات سواء فيما يخص دعم الدوحة لجماعة الإخوان الإرهابية، أو علاقاتها مع إيران، فضلًا عن التمويل القطري للجماعات الأمريكية.وفي تقرير لها بعنوان: "هل يستطيع بايدن إبعاد قطر عن إيران والإخوان المسلمين؟"، حذرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، من أن تخطئ أمريكا في عدم التفريق بين قطر ودول الخليج الأخرى، حيث تعامل الجميع بنفس المنظور، وذلك على الرغم من تاريخ قطر الطويل في تقويض مصالح جيرانها الخليجيين وعلى عكسهم، بالتحالف مع خصوم أمريكا في الشرق الأوسط، وخاصة إيران، التي يهدد بشكل أساسي المصالح الأمنية الأمريكية.وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إن الوقت حان للولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع قطر في ظل دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الوضع في الشرق الأوسط قد تغير إلى الأفضل، إلا أن قطر لا تزال بعيدة عن ذلك.وذكرت الصحيفة في تقرير سابق عبر موقعها الإلكتروني، أنه مع استمرار التركيز على تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن الأحداث والتحديات العالمية لا تزال قائمة.وأضاف التقرير، أن كل التحديات التي واجهتها واشنطن في جميع أنحاء العالم قبل ذهاب الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع لا تزال قائمة، وأيًا كان الرئيس القادم، سيتعين عليه التعامل معها، وسيكون في مقدمة ذلك تحديات الشرق الأوسط والمسار الذي يجب توجيهه بعد أربع سنوات من إدارة ترامب.وأشارت "واشنطن تايمز" إلى أن قطر تعمل على تمكين جماعة الإخوان الإرهابية، وتقديم الدعم المالي لها، كما ترعى الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، وتواصل دعم الإرهابيين في القرن الأفريقي، كما دعت القوات التركية إلى بناء قواعد على أراضيها، فضلًا عن تحالفها مع إيران.يأتي ذلك فيما دعا منتدى الشرق الأوسط " MIDDLE EAST FORUM" الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى ضرورة التحقيق في فضائح التمويل الأجنبي للجامعات الأمريكية من عدة دول ومن بينها قطر.وقال المنتدى في تقرير له، إن "لوبي التعليم العالي" لم يهدر أي وقت في طلب خدماته من إدارة بايدن القادمة، حيث وجه المجلس الأمريكي للتعليم، رسالة إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس، وقعت عليها 45 منظمة ضغط عليا، مطالبين بالعودة إلى النهج الإداري المتبع من معظم الإدارات منذ أن أنشأ جيمي كارتر، وزارة التعليم الأمريكية في عام 1979.وأكد تقرير المنتدى، أنه يجب على الرئيس بايدن، رفض هذه المطالب والر عليها بـ "لا"، مشيرًا إلى أن الأمر المثير للقلق بشكل خاص، هو دعوة "التعليم العالي" إلى إيقاف الخطوات الأخيرة لمحاسبة الجامعات الأمريكية على تجاهل القانون الفيدرالي في الإبلاغ عن التمويلات والعقود الأجنبية.وأوضح، أنه على الرغم من وجود قاعدة العديد الجوية الأمريكية في الدوحة، فإن قطر هي مركز للتنظيمات المتطرفة وداعم لجماعة الإخوان الإرهابية ومجموعات جهادية مختلفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومع ذلك، هناك ست جامعات أمريكية لديها فروع في المدينة التعليمية بالدوحة.من جهته، حذر تقرير أمريكي سابق لمعهد "جيتسون" للسياسة الدولية، من احتمالات عودة جماعة الإخوان الإرهابية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مشددًا على أنه ليس بمقدور أي إدارة أمريكية أن تتجاهل تحذيرات العرب بشأن حقيقة الجماعة الإرهابية، وأنه لا يجب تكرار أخطاء الإدارة الأمريكية السابقة فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.وفي مستهل التقرير، تساءل المعهد الأمريكى عما إذا كان يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، أن تساعد في إحياء جماعة الإخوان الإرهابية التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وسوريا منظمة إرهابية؟ ولماذا يفرح الإخوان بـ"انتصار" بايدن؟.وأكد "جيتستون"، أن الرسالة التي يوجهها العرب إلى الإدارة الأمريكية الجديدة هى: "لا تكرروا أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما، الذي انحازت إدارته إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان"، كما يريد العرب أيضًا تذكير الإدارة الأمريكية الجديدة المحتملة بأن الإسلاميين وأنصارهم كذابون عنيدون ولا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة.وفي السياق ذاته، ذكر تقرير للمؤسسة البحثية للمراقبة " observer research foundation"، أنه من المتوقع أن تؤدي رئاسة "بايدن" إلى قلب السياسة التي يتبعها ترامب في أوروبا وإلى حد كبير في الشرق الأوسط أيضًا.واعتبر التقرير، أنه مع وجود المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في كتلة واحدة، وإيران وقطر وتركيا في كتلة أخرى، فإن الرئيس "بايدن" سيصبح وكأنه يسير على حبل مشدود، حيث يمكنه العودة إلى المفاوضات مع إيران، ولكن قد يكون من الصعب دفع السعوديين إلى أبعد مما ينبغي.