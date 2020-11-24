حقيقة إصابة أسر كاملة فى كفر الشيخ بفيروس كورونا

نفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إصابات عدد من الأسر بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ما تردد في ذلك غير صحيح تمامًا، وأنه يتم تكثيف المراقبة بالمستشفيات والمدارس لرصد ظهور أي أعراض للتعامل معها فورًا.وأضافت سلام لـ"الدستور": "لو حدثت إصابات لأسر كاملة كما تردد كنا سنعلن ذلك على الفور، ونتعامل مع الوضع بالبروتوكول المعتمد ونراقب الوضع عن كثب".في السياق ذاته، أعلنت إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، برئاسة الدكتورة سماح جاد، عن عقد اجتماع بمديرى المستشفيات العامة ومديري العزل وفرق الترصد بالمستشفيات، فى إطار التدريب على بروتوكول "كوفيد 19" الجديد، تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.