جرائم الأسبوع.. «عودة لسفاح الجيزة.. وسرقة شقة لاعب وادي دجلة»

-ضحايا جدد لـ«سفاح الجيزة»

- أب يحرق نجلته بـ«ماية نار»

- سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش

شهد الأسبوع الماضي عددا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين وكان السبب الرئيسي فيها الخلافات العائلية والخيانة الزوجية، وترصد "الدستور" في هذا التقرير هذه الجرائم.ما زال ضحايا «قذافى» يظهرون واحدًا تلو الآخر، منذ سقوطه فى يد العدالة، يبدو أن قضية، لن تنتهى عند اتهامه بارتكاب ٤ جرائم قتل، والزواج من فتيات بعقود مزورة، فقد اتهم ٧ مواطنين السفاح بالاستيلاء على أموالهم، التى تصل إلى ١٠ ملايين جنيه، بزعم تشغيلها فى العقارات.وقال الضحايا إن «قذافى»، أثناء إقامته بين منطقتى بولاق الدكرور والهرم، عام ٢٠١٥، أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم فى مجالات متنوعة، باعتباره تاجر عقارات وملابس، وتجارته تدر أرباحًا مالية ضخمة.وأضاف الضحايا الجدد أن «السفاح» قدم لهم ضمانات مزورة، عبارة عن شيكات وإيصالات أمانة بالمبالغ التى تحصّل عليها، فسلموا له مدخراتهم، أملًا فى تحقيق مكاسب مالية سريعة.وكشفت التحقيقات عن أن «قذافى» استولى من الضحايا السبع على ١٠ ملايين جنيه، وأن أحدهم سلمه ٢ مليون جنيه نقدًا، فقدم له «سفاح الجيزة» ضمانات، عبارة عن عقود محلات تجارية ووحدات سكنية، لكن تبين فيما بعد أنها مزورة.وشدد الضحايا السبع على أن «قذافى» اختفى فجأة، وأنهم بحثوا عنه فى كل مكان دون جدوى، طوال ٥ سنوات، حتى أعلنت الأجهزة الأمنية عن اكتشاف أمره والقبض عليه.تعدى أب على طفلته صاحبة الـ3 سنوات؛ وسكب ماء نار على رأسها بمنطقة أوسيم.البداية عقب تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة؛ بلاغا من جدة الطفلة «ساندي» لوالدتها تتهم زوج ابنتها بالتعدي على طفلته وتعذيبها بعد أخذ الطفلة من والدتها التي تركت المنزل منذ سنتين بسبب خلافات أسرية مع زوجها.وبالانتقال والفحص تبين العثور على الطفلة «ساندي» وبها آثار تعذيب وآثار حروق بالرأس نتيجة سكب والدها ماء نار فوق رأسها.وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 17075 لسنة 2020 مركز أوسيم؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن لصين وراء سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا لرجال الاسكواش حاليًا، حيث استولى المتهمين على مبلغ مالي وفرا هاربين، وجاري تكثيف التحريات لكشف هويتهما، تمهيدا للقبض عليهما.كما فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان السرقة، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى وجود نظام كاميرات مراقبة بمحيط الشقة المسروقة، وهو الأمر الذي يسهل مهمة رجال المباحث في التوصل لهوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا لرجال الاسكواش حاليًا.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب، لحصر المسروقات، وباشرت النيابة التحقيق.