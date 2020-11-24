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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:12 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، فيما تم شفاء 64 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 214 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 6 ولايات؛ ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفا و431 حالة، بينها 1202 وفاة، و9854 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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