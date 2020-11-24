«التموين»: 1300 محل و125 شركة حصلت على تراخيص «الجمعة البيضاء»

أعلن المهندس أسامة مخيمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، أن مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات بدأت لليوم الثاني على التوالي في تلقى الطلبات من المحلات التجارية التي ترغب فى المشاركة في عروض تخفيضات أسعار المنتجات لعروض الجمعة البيضاء والتي تستمر لمدة أسبوع.ولفت في تصريح لـ«الدستور» إلى أن إجمالي عدد المحلات التجارية التي حصلت على موافقات وتصاريح بلغت نحو 1300 محل تجاري و125 شركة شهيرة لها فروع في المحافظات، والتي تضمنت تقديم طلب مسبق يشمل نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات فضلًا عن أن يكون للمحلات التجارية الحرية فى طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع.وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن نسبة الخصومات في مبادرة الجمعة البيضاء للمحال التجارية المشاركة في العروض تراوحت ما بين نسبة 10% إلى 70% مقارنة بمثبلاتها في الأسواق المحلية.