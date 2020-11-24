مقتل شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة في الباب السورية

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وسقوط عدد من الجرحى.وأوضحت مصادر رسمية سورية - اليوم الثلاثاء- أن السيارة انفجرت بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.