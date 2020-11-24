«الصحة» تطلق 4 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 4 قوافل طبية، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت الوزارة، أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ الحسنة محافظة شمال سيناء، والزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والاخصاص بحي الصف محافظة الجيزة، وعزبة إسحاق مركز أبنوب محافظة أسيوط.