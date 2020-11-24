الكرملين يعلن ارتفاع وفيات كورونا في روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن ارتفاع معدل الوفيات في روسيا بسبب فيروس كورونا يعد سببا لتحليل الوضع من قبل المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الأوباء.وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "لسوء الحظ، يتعين أن نعترف بأن معدلات الوفيات تعد من التأثيرات السلبية للجائحة، فقد أدت هذه الجائحة للأسف إلى زيادة هذه المؤشرات المحزنة في جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا"، مؤكدا ضرورة التحليل العميق لهذا الأمر في الحكومة وبين المتخصصين.يُذكر أن روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليونين و138 ألفا و828 إصابة في عموم البلاد، فيما شهد معدل الوفيات قفزة كبيرة من 361 أمس الاثنين إلى 491 اليوم الثلاثاء في أعلى زيادة يومية لحالات الوفاة.