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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تجري انتخابات رئاسية 24 يناير 2021

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:00 م
مارسيلو ريبيلو
مارسيلو ريبيلو
وكالات
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أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل سوف تجرى في 24 يناير المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإعلان جاء في بيان نشر على موقع الرئاسة.

وتم انتخاب ريبيلو دي سوزا في يناير من عام 2016، وهو على وشك انهاء فترة ولايته التي استمرت خمسة أعوام.

وفي البرتغال، المسؤول عن وضع السياسات هو رئيس الوزراء وحكومته، أما منصب الرئيس فهو صوري بشكل أساسي، ولكن الرئيس يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.

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