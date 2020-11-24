البرتغال تجري انتخابات رئاسية 24 يناير 2021

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل سوف تجرى في 24 يناير المقبل.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإعلان جاء في بيان نشر على موقع الرئاسة.وتم انتخاب ريبيلو دي سوزا في يناير من عام 2016، وهو على وشك انهاء فترة ولايته التي استمرت خمسة أعوام.وفي البرتغال، المسؤول عن وضع السياسات هو رئيس الوزراء وحكومته، أما منصب الرئيس فهو صوري بشكل أساسي، ولكن الرئيس يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.