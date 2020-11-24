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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

شروط حصول المتضررين من التصحر والجفاف على مساعدات «التضامن»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:59 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم مساعدات للمتضررين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.

وأضافت الوزارة، أن توزيع المساعدات المالية أو العينية تقتصر على دفعة واحدة سنوية للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف.

وأشارت إلى أن لابد من توافر عدة شروط للحصول على هذه المساعدات وهى:

- لا يجوز صرف المساعدات للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال.

- أصحاب المهن والوظائف المؤقتة الذين يزيد دخلهم الشهري عن مائة جنيه مصري فقط لا غير.

- أصحاب المعاشات التأمينية الذين يزيد دخلهم الشهري بما فيه قيمة المعاش عن مائة جنيه مصري فقط لا غير.

وعن إجراءات الحصول على الخدمة، أكدت ضرورة تقديم طلب من العميل لأقرب وحدة شئون اجتماعية لمحل إقامته.

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