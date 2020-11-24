1946 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد، و17 وفاة جديدة.وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إنه تم تسجيل 555 حالة تعافٍ، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.