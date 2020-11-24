«التعاون الإسلامي» تؤكد تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة لتخفيف آثار كورونا

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استعداد المنظمة لتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى لدعم قيم التعددية والتعاون والتضامن الدوليين في مكافحة جائحة كورونا ومواجهة التحديات العالمية للسلام والأمن والتنمية.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء خلال مشاركة العثيمين في الاجتماع الافتراضي للحوار التفاعلي رفيع المستوى الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، مع رؤساء المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات.ووفقا للوكالة فقد ركز الاجتماع على أهمية تعزيز الاستجابة الجماعية لجائحة كوفيد ـ 19، وسبل التخفيف من أثرها على السلم والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وغيرها من مناحي الحياة.وأشار العثيمين إلى النداء العاجل الذي وجهته منظمة التعاون الإسلامي إلى جميع أطراف بؤر النزاعات في المناطق الجغرافية لدول المنظمة لإحلال الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العنف وحماية شعوبها والحفاظ على الأرواح وتركيز اهتمامها على مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، مع السعي إلى التوصل لحل سلمي للصراعات.