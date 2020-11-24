لقاح «سبوتنيك - V» ضد كورونا يحقق فاعلية 95%

ذكر الحساب الخاص باللقاح الروسي «سبوتنيك - V» أن فعالية اللقاح بلغت حتى الآن نسبة 95%.وأوضح الحساب - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء - أن نتائج الدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يومًا من إعطاء الجرعة الأولى منه أظهرت فعاليته بنسبة 95% بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.وأشارت النتائج المعلنة اليوم إلى أن فعالية اللقاح كانت قد وصلت في اليوم الـ28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.يُذكر أن اللقاح الروسي (سبوتنيك - V) هو أول لقاح مسجل رسميًا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعد أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبًا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ "سبوتنيك-V".