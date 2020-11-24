حجز مسئول مخزن سجائر بدون ترخيص في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز مسئول مخزن سجائر بدون ترخيص، ضبط بحوزته 15000 علبة سجائر مجهولة المصدر، على ذمة التحريات، وإعدام المضبوطات.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بضبط 15160 علبة سجائر ماركات مختلفة بحوزة مسئول عن مخزن سجائر بدون ترخيص؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.