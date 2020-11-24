رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:23 م
أسامة حسن
أسامة حسن
حسام التمساح
طباعة
تستكمل «الدستور» نشر نص تحقيقات نيابة الساحل، برئاسة المستشار أحمد خطاب في اتهام أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، بسب الإعلامي أحمد شوبير.

وقال المتهم، إنه لم يتطاول على مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال الفيديو محل الاتهام، وإنما كان تعبيرا عن رأيه في برنامج (رامز جلال) الذي عرض رمضان الماضي، متابعا: "أنا كنت بردد كلام رامز في البرنامج، واللي بيسخر فيه من مدير الكرة بالنادي الأهلي، غيرة مني عليه، لأنه يمثل أكبر نادي في مصر، وهو النادي الأهلي، اللي اتربيت فيه عشر سنين، ولم أقصد الإساءة لأحد، وإنما للرد علي بعض الجماهير من اللجان الإلكترونية التي قامت بسب والدتي الله يرحمها".

وتابع المتهم: "الإعلامي أحمد شوبير اعترف مع مجدي الجلاد وخالد أبوبكر في وقت سابق بتزوير الانتخابات، وأنا معايا فيديو هقدمه للنيابة يثبت كلامي ده".

وكانت نيابة الساحل الجزئية قد قررت صرف الإعلامي أحمد شوبير عقب الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم منه ضد أسامة حسن، وأمرت بإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وفي سياق متصل، كان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد، لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك، لظهوره عاريًا في فيديو يسب فيه جمهور الأهلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

الصور

image description

«عمليات مستقبل وطن»: إقبال ملحوظ للمرأة في «إعادة النواب» بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط ونوابه يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات النواب (صور)

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

«الصحة العالمية»: التهاون في تناول أدوية الإيدز والسل يسبب الوفاة

إنفوجراف

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
المزيد

الثقافة

احتفالية «أون لاين» للمركز الثقافي الروسي للمنتدى الدولي للشباب

إنطلاق مهرجان الأراجوز الثاني ببيت السناري الأثري

افتتاح معرض «الأرض السوداء.. كِمت 2» للفنان أيمن قدري

مناقشة «عوالم الإنسان المجهولة» بمكتبة المستقبل