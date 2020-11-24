أسامة حسن لاعب الزمالك في تحقيقات «سب شوبير»: «كنت غيران على الأهلي»

تستكمل «الدستور» نشر نص تحقيقات نيابة الساحل، برئاسة المستشار أحمد خطاب في اتهام أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، بسب الإعلامي أحمد شوبير.وقال المتهم، إنه لم يتطاول على مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال الفيديو محل الاتهام، وإنما كان تعبيرا عن رأيه في برنامج (رامز جلال) الذي عرض رمضان الماضي، متابعا: "أنا كنت بردد كلام رامز في البرنامج، واللي بيسخر فيه من مدير الكرة بالنادي الأهلي، غيرة مني عليه، لأنه يمثل أكبر نادي في مصر، وهو النادي الأهلي، اللي اتربيت فيه عشر سنين، ولم أقصد الإساءة لأحد، وإنما للرد علي بعض الجماهير من اللجان الإلكترونية التي قامت بسب والدتي الله يرحمها".وتابع المتهم: "الإعلامي أحمد شوبير اعترف مع مجدي الجلاد وخالد أبوبكر في وقت سابق بتزوير الانتخابات، وأنا معايا فيديو هقدمه للنيابة يثبت كلامي ده".وكانت نيابة الساحل الجزئية قد قررت صرف الإعلامي أحمد شوبير عقب الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم منه ضد أسامة حسن، وأمرت بإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.وفي سياق متصل، كان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد، لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك، لظهوره عاريًا في فيديو يسب فيه جمهور الأهلي.