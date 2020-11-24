رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: الإعلام يلعب دورا مهما في تعزيز التعاون العربي الصيني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال وزير الإعلام الأردني السيد علي العايد إن الإعلام يلعب الدور الأكبر في تعزيز التعاون العربي الصيني متعدّد الأوجه، من خلال توظيف أدوات الإعلام التقليدية والحديثة لتعميق التواصل المتبادل ولنقل المعارف والخبرات والتجارب التي تنعكس على التنمية البشرية.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام، التي نظمتها الجامعة العربية اليوم عبر تقنية "التّحاضر عن بُعد"، بالتعاون مع مكتب الإعلام لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف أن "هذا الاجتماع يجسّد روح التعاون الحقيقي، والرغبة بالعمل الصادق لتعزيز الشراكة بيننا، ونقلها إلى ميادين عمليّة تطبيقيّة".

وتابع وزير الإعلام الأردني: "عندما نتحدّث عن العرب والصين، فإنّنا نتحدّث عن حضارتين عالميّتين، جذورهما تضربان عمق التاريخ، فكلاهما لهما إسهامات حضاريّة محورية، وهذه الإسهامات امتدّت إلى مختلف المعارف والعلوم، وخدمت البشريّة بأسرها؛ وما زالت الكثير من الأمم تستند إلى هذه الإسهامات لتطوير مجتمعاتها، اعتمادًا على ما أرسته الحضارتان العربيّة والصينيّة قبل آلاف السنين".

وألمح إلى أنه "لا شكّ أن علاقة التأثّر والتأثير، والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والعلوم بين الحضارتين العربيّة والصينية تعود إلى آلاف السنين أيضًا؛ فالصّينَ كانتْ وما زالت حضارة عظيمة يسافر إليها الناسُ طلبًا للعلم والمعرفة، بموازاة الحضارة العربيّة التي كانت محجًّا لاستقاء العلوم الحياتيّة والمعارف الإنسانيّة منذ فجر التاريخ".

وأشار وزير الإعلام الأردني إلى أنّ طريق الحرير، ما زال شاهدًا على عمق التبادل التجاري والعلاقات الإنسانيّة العميقة والأزليّة بين العرب والصّين، وما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم.

وأعرب عن تطلّعه لأن يكون التعاون في مجال الإعلام والاتصال واحدًا من مجال التعاون الفعالة بين الجانبين، خصوصًا في ظلّ التطوّر الهائل الذي أصاب الإعلام وأدوات الاتصال، لا سيما في المجال التقني الذي تعتبر الصّين رائدة فيه.

وقال: "ندرك جميعًا، صنّاع قرارٍ وأفراد ومجتمعات، أهميّة الإعلام ودوره الرئيسي في تنمية المجتمعات، خصوصًا ما تضطلع به وسائل الإعلام من دور توعوي يسهم في تكريس ثقافة المجتمع وهويّته وسلوكيّات أفراده، والتي يسهم الإعلام على الجانب الآخر بنقلها بين المجتمعات والدول والشعوب. كما ندرك جميعًا أنّ الثابت الوحيد في الإعلام هو أهميّته، التي تتزايد وتتعاظم بتطوّر أدواته.

وأضاف: "إنّ اعتمادنا اليوم على التفاعل الافتراضي عبر نوافذ الإعلام الحديث، بفعل تداعيات جائحة كورونا، يؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، نختصر فيها المسافات، ويعزّز من تواصلنا الإنساني والمعرفي؛ ليصبح الإعلام الحديث فاعلا أساسيًا في نقل الصورة، والآلية الأكثر استخدامًا في تجسير الفجوة التواصليّة والجغرافيّة، والأداة الرئيسة في تعزيز التعاون وتسليط الضوء على القواسم المشتركة".

ودعا الوزير الأردني إلى زيادة دور الإعلام تنمويا، عبر تحفيز المحتوى والمنصات النوعية والمبتكِرة، ليقوم الإعلام بدوره في التوعية الصحية بسبل الوقاية من كورونا، وتكريس العادات الصحية التي تزيد المناعة في مرحلة ما بعد الجائحة.

موضوعات متعلقة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

«الصحة العالمية»: التهاون في تناول أدوية الإيدز والسل يسبب الوفاة

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

تعرف على سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 24-11-2020

الصور

image description

«عمليات مستقبل وطن»: إقبال ملحوظ للمرأة في «إعادة النواب» بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط ونوابه يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات النواب (صور)

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

«الصحة العالمية»: التهاون في تناول أدوية الإيدز والسل يسبب الوفاة

إنفوجراف

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

اللقاح الروسي ضد كورونا «حقنتان» بـ20 دولارا

بولندا تعلن رصد حالات إصابة بكورونا لدى حيوانات المنك

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
المزيد

الثقافة

احتفالية «أون لاين» للمركز الثقافي الروسي للمنتدى الدولي للشباب

إنطلاق مهرجان الأراجوز الثاني ببيت السناري الأثري

افتتاح معرض «الأرض السوداء.. كِمت 2» للفنان أيمن قدري

مناقشة «عوالم الإنسان المجهولة» بمكتبة المستقبل