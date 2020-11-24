دعم مستشفى الأورام والطوارئ في كفر الشيخ بـ 200 مليون جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة استعدت لمواجهة هطول الامطار المتوقعة حسب بيان هيئة الارصاد، خلال الـ 3 أيام المقبلة، مشددًا على الإجراءات الاحترازية، والإجراءات الصحية، بالجامعة والمدارس،لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات على الغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ الشهري برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور نواب رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمداء الكليات.وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك تعاون كبير بين المحافظة والجامعة في عدد من الملفات والمشروعات منها تطوير العشوائيات، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة على إنشاء المسرح المدرسي، وتسليمه لمديرية التربية والتعليم، وتنظيم القوافل الطبية المتعددة للقرى الأكثر فقرا التي بمشاركة كلية الطب والتمريض والاسنان، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزارء، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ بـ 200 مليون جنيه.