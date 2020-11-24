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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عشان ميضحكش عليك».. 3 طرق للإبلاغ عن العروض الوهمية في «البلاك فرايداي»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أخطاء كثيرة يقع فيها المواطنون عند الانخداع في العروض الوهمية في البلاك فرايداي، حيث هناك منتجات تعرض وهي بجودة قليلة، وهناك منتجات فاسدة، والأبشع من كل هذا ما يمارسه أصحاب المنتجات من عروض وهمية في المحال المخصصة لهم، وهو ما يدفع الدولة للتحذير من الوقوع في فخ العروض الوهمية للبلاك فرايداي كل عام.

جهاز حماية المستهلك قام بإرسال رسائل نصية للمواطنين عبر شبكات المحمول بهدف التوعية بحقوقهم خلال عروض البلاك فرايداي، في خطوة لتجنب المحاولات النصب والغش التجاري.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن هناك خطوات يمكن بها الإبلاغ عن العروض الوهمية:

- في حال وجود أي مخالفة او شكوى أو رؤية عروض وهمية في المحال يجب التواصل مباشرة على رقم 19588.

- يمكنك أيضًا تقديم شكوى الكترونية على موقع أو 
https://www.cpa.gov.eg/ar-eg

- كما يمكنك تقديم شكوى باسم المحال التي تقدم عروضًا وهمية عن طريق الواتس اب 01281661880.

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