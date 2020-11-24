تعرف على شروط تجديد وقيد عضوية اتحاد المقاولين

-أصل بطاقة الاتحاد

-خطاب بخصم دمغة الاتحاد

حدد الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد شروطًا وإجراءات مطلوبة من 36 ألف شركة مختلفة الفئات والتصنيفات حال تجديد العضوية، تتمثل فى التالى:إذا كانت بطاقة الاتحاد مجددة لاكثر من عام يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الأعوام المتأخرة بحد أقصى 3 أعوام سابقة.- الميزانية العمومية تفصيلية عن العام السابق.-عقود المقاولات التى تحقق بند الإيرادات الواردة بالإقرار الضريبى.-إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية طوال العام السابق.يتقدم العضو بتلك المستندات الى أمانة الدمغة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء للمراجعة وإقرار تجديد العضوية.أما الشروط المطلوبة لتجديد العضوية 2020 طبقًا لإحكام القانون رقم 299 لسنة 2019اولا: فيما يخص المعدات بالنسبة للإعمال الكهروميكانيكية طبقا لكشف المعدات المعتمد من المحاسب القانون للفئة الأولى تقدر قيمة المعدات بنحو 10ملايين، و5 ملايين لفئة الثانية، و2 مليون جنية لفئة الثالثة، 600 ألف جنية لفئة الرابعة، 300الف جنية للفئة الخامسة، و100 إلف جنية لفئة السادسة.ثانيا: أعداد المحاسبين والإداريين والقانونين لكل فئة تصنيف، يرجي مراعاة الاتي عند استيفاء الجهاز المالي أو الإداري والقانوني لشركات المقاولات يتم استيفاء الإعداد المطلوبة بموجب برنت أصل مختوم من التأمينات الاجتماعية موضح به أسماء الموظفين ووظيفة كل منهم بما يستوفي مالايقل عن 75% من العدد المطلوب لكل بند على حده ن تحدد المسميات الوظفية بالتأمينات يجب أن تتفق مع المسميات الوظيفية المطلوبة " محاسب _إداري _محامي "، لافتاُ أن تقبل عقود العمل مع الموظفيين بالمعاشات على أن يوثق العقد بالشهر العقاري إثبات تاريخ ويشترط أن تكون مدة العقد محددة بوضوح وحد أدني عام وبأجر شهر على أن يجدد العقد سنويا عند تجديد العضوية ويشترط وجود عضو قانوني واحد على الأقل ضمن الجهاز الإداري والقانوني للمنشأةوحدد الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد شروط القيد التى تختلف باختلاف شعبة الأعمال، فبالنسبة لشعبة أعمال المبانى اشترط الاتحاد الا يقل راس المال المدفوع للشركة عن 10 ملايين جنيه بالسجل التجارى، ولاتقل قيمة المعدات فى ميزانية الشركة عن 4 مليون جنيه والايقل عدد العاملين عن 15 مهندس،3 محاسب، 3 ادارى وقانونى.أما الشركات المندرجة تحت شعبة اعمال الأساسات فوضع القانون شرط قبولها للقيد بألا يقل راسمالها المدفوع والمقيد بالسجل التجارى عن 5 ملايين جنيه ولاتقل قيمة المعدات المذكورة فى الميزانية عن 2 مليون جنيه ولايقل عدد العاملين بها 7 مهندسين، 2 محاسب، 2 ادارى وقانونى، اما الشركات المندرجة تحت شعبة اعمال الانشاءات المعدنية فلابد الا يقل راسمالها المقيد بالسجل التجارى عن 5 ملايين جنيه وقيمة المعدات المذكورة فى ميزانية الشركة 2 مليون جنيه بحد ادنى كما لايقل عدد العاملين بها 10 مهندسين، 2 محاسب، 2 ادارى وقانونى.وبالنسبة للشركات المندرجة تحت شعب أعمال الطرق والكبارى، أعمال الانفاق، أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الاشغال العامة، أعمال استصلاح الاراضى، لايقل رأسمالها المدفوع عن 10 ملايين جنيه، ولاتقل قيمة معداتها عن 4 ملايين بحد ادنى، ولايقل عدد العاملين بها عن 19 مهندسا، 3 محاسبين، 3 إدارى وقانونى.