العراق يدين استهداف محطة أرامكو النفطية في السعودية

أدان العراق اليوم الثلاثاء الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم إنها تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.ودعت الوزارة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.