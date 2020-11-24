مستشار خامنئي يترشح للانتخابات الرئاسية 2021

أعلن العميد حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني الأسبق، ومستشار المرشد الأعلى العسكري حاليا ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.وقال دهقان في مقابلة تلفزيونية: "أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة".ووصف العميد نفسه بأنه "عنصر وطني وثوري ولدي كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة".