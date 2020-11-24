ضبط 2331 مخالفة في مترو الأنفاق والقطارات

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.أسفرت الحملات عن ضبط 2331 قضية متنوعة في مجال شرطة النقل والظواهر السلبية بمرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وضبط 11959 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية».وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 4 قضايا.وضبط 1258 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».وضبط 153 قضية فى مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».وضبط 19 قضية «مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية»؛ عاى مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.