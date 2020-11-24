4192 إصابة جديدة و109 وفيات بكورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 4192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 506 آلاف و302 حالة.وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست الإندونيسية" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 16 ألفًا و111 وفاة، بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 425 ألفًا و313 حالة.وأوضحت أن العاصمة جاكرتا سجلت 1015 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 129 ألفًا و188 حالة.