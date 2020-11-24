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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد قليل.. «عبدالرازق» يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه بعد قليل رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي.

وتأتي الزيارة في إطار تقديم التهنئة والمباركة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه المنصب الرفيع برئاسته للغرفة الثانية من البرلمان وهو مجلس الشيوخ في الوقت الذي يضم مجلس الشيوخ عناصر نسائية كثيرة ومختلفة الأيدلوجيات ومتنوعة الثقافات.

كما يتولى وكالة المجلس عنصر نسائي هو النائبة فيبي فوزي وفي وقت سابق استقبل عبدالرازق وزير الخارجية سامح شكري لنفس الأسباب.

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