بعد قليل.. «عبدالرازق» يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه بعد قليل رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي.وتأتي الزيارة في إطار تقديم التهنئة والمباركة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه المنصب الرفيع برئاسته للغرفة الثانية من البرلمان وهو مجلس الشيوخ في الوقت الذي يضم مجلس الشيوخ عناصر نسائية كثيرة ومختلفة الأيدلوجيات ومتنوعة الثقافات.كما يتولى وكالة المجلس عنصر نسائي هو النائبة فيبي فوزي وفي وقت سابق استقبل عبدالرازق وزير الخارجية سامح شكري لنفس الأسباب.