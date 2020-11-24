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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالكويت

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفي محمد جمعة، بقيمة 3794 دينارًا كويتيا، بما يوازي 192 ألفا و117 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفي محمد جمعة لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير، إلى أن المتوفى كان يعمل لدى شركة الرائد للحراسة بوظيفة ضابط أمن، وتوفي بأزمة قلبية في 22 يونيو الماضي، بالتعاون مع الإدارة القانونية بالشركة، تم تحويل مستحقات المواطن المصري المتوفى وتوزيع الحوالات على ورثته وفقا لإعلام الوراثة الصادر في سبتمبر 2020، وذلك بإجمالي 3794.2 دينار كويتي بما يعادل 192117 جنيها مصريا.

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